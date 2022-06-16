YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

16.06.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fethiye-Dalaman kara yolunda, Aydın Korkmaz'ın kullandığı 48 E 5265 plakalı motosiklet, yolun sağ şeridine park edilen 48 HF 972 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Korkmaz, 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Korkmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla'da 8 düzensiz göçmen kurtarıldı
Şarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdiŞarkıcı Hande Ünsal, Bilecik'te konser verdi
Manisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandıManisa'da FETÖ'ye üye olmak suçundan hüküm giymiş eski yüzbaşı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 16 Haziran Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:36
Yatsı
22:14
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Onur Ayı'nı öyle bir kutladı ki! Kimsenin bakışlarına aldırmadı

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

Kendi tecavüzcüsüne nafaka ödüyor!

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

8 kişinin dişlerine ulaşıldı! Sır perdesi aralandı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.