Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kargosunun almak için PTT Başmüdürlüğüne gelen gazi için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Adıyaman'da 2004 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve 2005 yılında gazilik unvanı alan Doğukan Atasoy, kargosunu almak için PTT Başmüdürlüğüne geldi.

Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından kargoyu almak için başka birime yönlendirilen Atasoy, burada PTT çalışanları tarafından kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ile karşılaşınca duygularına hakim olamadı.

Atasoy, doğum günü pastasını Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan ve PTT çalışanları ile kesti.

Şehit yakınları ve gazilere verdikleri destekler için PTT ailesine teşekkür eden Atasoy, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok duygulandım. Diğer gazi ve şehit aileleri de diğer kurumlarda benim karşılaştığım güzellikler ile karşılaşsın inşallah." dedi.

Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar ise Doğukan Atasoy'un Adıyaman'da uzman çavuş olarak görev yaparken bir operasyon sırasında gazi olduğunu söyledi.