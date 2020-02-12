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Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.02.2020 13:26 | Son Güncelleme

Muğla'da PTT çalışanları kargosunu almaya gelen gaziye doğum günü sürprizi yaptı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kargosunun almak için PTT Başmüdürlüğüne gelen gazi için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Adıyaman'da 2004 yılında terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve 2005 yılında gazilik unvanı alan Doğukan Atasoy, kargosunu almak için PTT Başmüdürlüğüne geldi.

Evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından kargoyu almak için başka birime yönlendirilen Atasoy, burada PTT çalışanları tarafından kendisi için hazırlanan doğum günü pastası ile karşılaşınca duygularına hakim olamadı.

Atasoy, doğum günü pastasını Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar, Menteşe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Alsan ve PTT çalışanları ile kesti.

Şehit yakınları ve gazilere verdikleri destekler için PTT ailesine teşekkür eden Atasoy, "Böyle bir sürpriz beklemiyordum. Çok duygulandım. Diğer gazi ve şehit aileleri de diğer kurumlarda benim karşılaştığım güzellikler ile karşılaşsın inşallah." dedi.

Muğla PTT Başmüdürü Kenan Çınar ise Doğukan Atasoy'un Adıyaman'da uzman çavuş olarak görev yaparken bir operasyon sırasında gazi olduğunu söyledi.

Ülkenin, şehit ve gazilerine her zaman minnettar olduğunu vurgulayan Çınar, "Doğukan kardeşimiz bizim sürekli müşterimiz. Sürekli kargolarını buradan alır ve havalelerini buradan yapar. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu ülkenin vatan olmasında emeği geçen şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de sıhhat diliyorum." şeklinde konuştu.

Çınar, amaçlarının Doğukan Atasoy'a unutulmaz bir an yaşatmak olduğunu kaydetti.

Atasoy, kendisi için hazırlanan pastanın kesilmesinin ardından PTT çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazi Muğla PTT Süpriz Doğum Günü

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