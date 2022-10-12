Muğla'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Dinçer Olgun'un (35) kullandığı 48 PN 136 plakalı motosiklet, Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde refüje çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Olgun, sağlık ekibince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, motosikletin refüje çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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