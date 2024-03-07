Muğla’da rekor kan bağışı yapıldı

Muğla Valiliği himayelerinde, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay’ın işbirliğiyle Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda rekor kan bağışı yapıldı.

Kan ihtiyacı olan milyonları hep birlikte hayata bağlıyoruz sloganı ile yapılan kan bağışı etkinliğinde Muğla yurtlarında kalan öğrencilerin hassasiyeti sonucunda öğrencilerden 317 kişinin katılımıyla Muğla’da ve bölgede kan bağışı rekoru kırıldı.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş yatığı açıklamada" Kan bağışının startını Muğla Vali Yardımcımız Murat Kahraman ile birlikte verdik. Personellerimizin, gönüllü gençlerimizin ve yurtlarımızda barınan öğrencilerimizin yoğun katılımıyla kan bağışı etkinliğimizi rekorlar kırarak tamamladık, böylelikle amacımıza ulaşmış olduk ve ihtiyacı olan milyonları Muğla olarak hayata bağladık" dedi.

Muğla Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesinde bulunan Muğla Erkek Öğrenci Yurdunda yapılan kan bağışı etkinliğine Gençlik ve Spordan sorumlu Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Hizmet Müdürleri, Şube Müdürleri, İl Müdürlüğü personelleri, Yurt personelleri, Gençlik Merkezi personelleri, gönüllü gençler ve Menteşe’deki yurtlarda kalan öğrenciler katıldı.

