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Muğla'da restore edilen tarihi Narlı Kahvesi ziyaretçilerini ağırlıyor

24.08.2023 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın kültür turizmi destinasyonlarından biri olan Karabağlar Yaylası'ndaki Narlı Kahvesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Menteşe Belediyesi tarafından geçen yıl restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Narlı Kahvesi, bahçesindeki asırlık çınar ağacı, yeşil dokusu ve piknik alanıyla ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, gazetecilere, kentsel ve 3. derece doğal sit alanında bulunan Narlı Kahvesi'nin Menteşe'nin önemli turizm destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Narlı Kahvesi'nin restore projesiyle de Tarihi Kentler Birliği'nden başarı ödülü kazandıklarını hatırlatan Gümüş, "Menteşe Belediyesi olarak gerek tarihi gerekse kültür turizmi açısından önemli ve değerli yapılarımızı, restore ederek halkımızın hizmetine sunuyoruz. Narlı Kahvesi doğal ortamı, yayla havası ve yeşil alanı ile vatandaşlarımızdan ve farklı illerden gelen misafirlerden de yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.

Bölgenin mesire ve piknik alanı olarak da vatandaşlara hizmet verdiğini dile getiren Gümüş, Karabağlar Yaylası'nın güzelliğini tüm ziyaretçilerin görmesini istediklerini kaydetti.

Gümüş, Narlı Kahvesi'nde "Piknik sizden çay, kahve bizden" sloganıyla hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi.

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