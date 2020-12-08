Muğla’da sahte dolar operasyonu

Büyük alışveriş merkezlerinde sahta dolar ile alışveriş yaptığı tespit edilen ikisinin daha önce kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesindeki büyük alışveriş merkezlerinden sahte dolar ile alışveriş yapıldığı ihbarı alan Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Mali Büro ekipleri, alışveriş merkezlerindeki güvenlik kameralarını tek tek taradı.

Kimlikleri tespit edilen üç kişi alışveriş merkezinde sahte 100 dolar ile alışveriş yaparken ekipler tarafından suçüstü yapıldı. Şahısların araç ve üzerlerinde yapılan aramada 9 adet sahte 100 dolar ve bu suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 900 TL para ele geçirildi.

Yakalanan üç kişiden ikisinin değişik suçlardan dolayı kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Sahte dolar ile yakalanan üç kişi gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

