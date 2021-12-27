Muğla'da sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sahte içki imal eden ve satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 555 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.



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