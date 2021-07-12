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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

12.07.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 23 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal edip gümrük kaçağı ürün ve tarihi eser sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, bir miktar sahte içki, tarihi eser ve gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 17'si haklarında "kaçakçılık" suçundan başlatılan adli işlem sonrası salıverildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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