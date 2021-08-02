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Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

02.08.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 şüpheli yakalandı

Muğla'da düzenlenen sahte içki ve kaçakçılık operasyonunda 26 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sahte içki imal eden ve kaçak ürün satanlara yönelik çalışma yapıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, sahte içki, kaçak ürünler, tarihi eser niteliğinde objeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda, ekipler tarafından 26 şüpheli yakalandı.

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