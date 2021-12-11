Muğla'da sahte iş yeri ruhsatı düzenledikleri iddiasıyla 10 zanlı yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte iş yeri ruhsatı düzenledikleri ileri sürülen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte iş yeri ruhsatı düzenledikleri ileri sürülen bir grubu takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından operasyon için hareket geçen ekipler, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 10 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda bazı belgelere de el konulurken, gözaltı sayısının artacağı öğrenildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bilgimiz ve talebimiz doğrultusunda başlatılan bir soruşturma maksatlı bir biçimde saptırılarak medya kanallarında bilgi kirliliğine yol açmaktadır. Yaklaşık 6 aydır belediyemiz ve savcılık iş birliğinde yürüttüğümüz konunun detayları şu şekildedir. Zabıta Müdürlüğümüzce yapılan kontroller sırasında gerçek olmayan ruhsatlar olduğunu gördük ve savcılığımızı bilgilendirdik. Yürütülen soruşturma savcılığımızla iş birliği içinde devam etmektedir. Konunun İmar Müdürlüğümüz ile bir ilgisi bulunmamaktadır."

