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Muğla’da seçim güvenliği toplantısı

03.05.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin Muğla’da huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için alınan ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı.

Muğla’da seçim güvenliği toplantısı

Vali Orhan Tavlı, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi, siyasi partilerin, adayların ve seçmenlerin huzur ve güven ortamı içinde anayasal ve demokratik haklarını özgürce kullanabilmelerini sağlamak için gereken tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını belirtti.

Toplantı için Vali Orhan Tavlı’ya teşekkür eden siyasi parti il başkanları, Muğla’da seçimlerin demokratik olgunlukla geçtiğini, demokrasi kültürü ve geleneğinin yerleştiğini, bu konuda Türkiye’de örnek gösterilen illerinden olduğunu belirttiler.

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