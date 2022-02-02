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Muğla'da Seki-Elmalı kara yolu ulaşıma kapandı

02.02.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Seki-Elmalı kara yolu ulaşıma kapandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Seki-Elmalı kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçenin yüksek kesimlerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı.

Hayatı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı nedeniyle Seki-Elmalı kara yolunun bazı noktalarında kar kalınlığı yaklaşık bir buçuk metreye ulaştı. Kara yolu 21.30 itibarıyla ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolu trafiğe açmak için çalışma yürütüyor.

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