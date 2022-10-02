YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

02.10.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

Muğla'nın Ula ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 BCT 284 plakalı otomobil, Muğla-Kızılağaç kara yolunun Ula kavşağında motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracı terk ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve orman yangın söndürme ekipleri geldi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü.

Çalışma nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor3. Uluslararası Fethiye Spor Festivali devam ediyor
8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı8. Gaziantep Tanıtım Günleri Maltepe'de başladı
GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldüGÜNCELLEME - Kahramanmaraş'ta tır ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Ula Otomobil İtfaiye

Muğla Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:36
Sabah
06:56
Öğle
13:01
İkindi
16:20
Akşam
18:57
Yatsı
20:11
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

İnsanlık yapayım derken dayak yedi!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Yedikçe rahatlayacaksınız: Kabızlığı geri dönmemek üzere bitiriyor!

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Korkularınızdan kaçmayın! Başa çıkmaya çalışın

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Sık sık yemek için bir neden daha: Öyle bir faydası var ki...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.