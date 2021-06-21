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Muğla'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

21.06.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da seyir halindeyken yanan araç kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Milas ilçesinde, seyir halindeyken yanan hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Osman Yılmaz idaresindeki 48 LY 169 plakalı hafif ticari araç, Alaçam Mahallesi'nde hareket halindeyken yanmaya başladı.

Yangını fark eden sürücü, otomobilini park edip, dışarı çıkarak itfaiyeyi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin köpük ve su müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

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