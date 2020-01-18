Muğla'da sıcak havayı fırsat bilenler sahilde yoğunluk oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde vatandaşlar, güneşli havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Bodrum ilçesinde vatandaşlar sahilde yoğunluk oluşturdu.

İl dışından gelen bazı tatilciler, aileleriyle sahilde güneşin keyfini çıkardı, kimileri de yürüyüş ve alışveriş yaptı.

Çocuklarıyla vakit geçiren Hatice Rençber, ocak ayı olmasına rağmen hava sıcaklığının hayli yüksek olduğunu, evde durmak yerine sahilde güneşlenmeyi tercih ettiklerini söyledi.

Selda Ozan da aile ziyareti için İzmir'den geldiklerini belirterek Bodrum'un gelip gezilmesi gereken yerlerden olduğunu dile getirdi.

Metin Dülger ise ilçede havanın sıcak olması dolayısıyla kendilerini şanslı hissettiklerini ifade etti.

