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Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

11.10.2022 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde paylaşımı yapan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde sosyal medya hesaplarından uyuşturucu madde ile paylaşım yapan şüpheli tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.D'nin kullandığı sosyal medya hesaplarından esrar görüntüsü ile paylaşım yaptığını belirleyerek çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi kaldığı adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının daha önce de uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinden sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

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Muğla Dalaman uyuşturucu operasyon

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