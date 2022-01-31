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Muğla'da "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı" başladı

31.01.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kampta farklı illerdeki Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan 150 öğrenci buluştu

Türkiye'nin farklı illerindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler, Muğla'da düzenlenen "Spor ve Sağlıklı Yaşam Kampı"na girdi.

KYK Tematik Kış Kampları kapsamında kente gelen 13 şehirden 150 öğrenci, Muğla KYK Yurdu'nda buluştu. Sabah erken saatlerde tanışan öğrenciler toplu fotoğraf çektirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla Turgutreis Yurdu'ndaki kampın açılış programda, 6 yıldır yapılan kış kamplarına 6. kez ev sahipliği yapmanın onurunu yaşadıklarını söyledi.

Ülkenin geleceği gençlere hizmet etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden İlman, katılımcıların kentin tarihi, doğal ve kültürel mekanlarına yapılacak geziler ile 5 günlük bir kamp dönemi geçireceklerini kaydetti.

Programda TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ve Menajer Mustafa Açıkgöz’ün katılımıyla "Türkiye’de Spor Medyası / Spor mu Talk Show mu?" söyleşisi gerçekleştirildi.

Açılış programına Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mehmet Top, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli de katıldı.

Kampta eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Doç. Dr. Halit Yerebakan, Teknik Direktör Yılmaz Vural ve milli tekvandocu Hakan Reçber de gençlerle bir araya gelecek.

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