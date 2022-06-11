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Muğla'da su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

11.06.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da su borusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde su gideri borusuna sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dalyan Mahallesi Gülpınar Caddesi'nde su giderine borusuna düşen kedi sıkıştı.

Kedinin sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla kediyi kurtararak sahibine teslim etti.

Borudan çıkarılan kedi, sağlık kontrolü için veterinere götürüldü.

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