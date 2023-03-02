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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

02.03.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da çeşitli dönemlere ait tarihi eserlerin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 2 şüphelinin ellerindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirleyen ekipler, 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma dönemine ait 3 yüzük, çeşitli dönemlere ait tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 2 testi ve 2 bilezik ile av tüfeği ve kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle N.O. ve İ.Ç. gözaltına alındı.

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Gözaltı Muğla Fethiye tarihi eser

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