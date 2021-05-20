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Muğla'da tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

20.05.2021 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da tefecilik yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince, dün, maddi sıkıntılarından faydalanarak borçlandırdığı vatandaşların arsa ve mülklerini haksız yolla üstüne geçirdiği iddiasıyla gözaltına alınan F.D'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 24 çek, 61 senet, 10 borç karşılığı satış sözleşmesi ile müştekilere ait 2 rehin sözleşmesi ele geçirilmişti.

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