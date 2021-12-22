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Muğla'da termik santralde kül bantlarına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

22.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da termik santralde kül bantlarına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Muğla'nın Milas ilçesinde bir termik santralde, kül bantlarına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Ören Mahallesi'ndeki termik santralde çalışan Mehmet Yılmaz, kül bantlarına sıkıştı.

Kazayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri ve görevliler tarafından işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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