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Muğla'da terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

04.02.2022 23:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da terör ve göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Bodrum ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığı ve terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, silahlı terör örgütü PKK içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen E.N. ve S.Y'nin terör örgütü ile bağlantılı bir şekilde yurtdışına kaçırılmaya çalışıldığının tespit edilmesi üzerine Bodrum'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü üyeleri ile şüphelileri yurt dışına kaçırmaya çalışan göçmen kaçakçısı A.A. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 36 tabanca mermisi ve bir miktar döviz ele geçirildi.

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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