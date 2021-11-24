Muğla'da turizmciler gözünü Slovak pazarına çevirdi

DURMUŞ GENÇ - ÖMER KUNDAKÇI - İngiliz turistlerin büyük bölümünün tercih ettiği Muğla'da, yeni pazar arayışındaki turizimcilerin bir hedefi de Orta Avrupa'nın doğusunda yer alan Slovakya.

Muğla'ya gelen turistler arasında İngilizler yine ilk sırada yer alırken, yeni destinasyonlarla bölgeye gelen turist sayısının da artırılması planlanıyor.

Slovakya'dan aralarında seyahat acentesi ve gazetecilerin de bulunduğu 188 kişilik kafile, özel uçakla Dalaman Havalimanı’na geldi.

Havalimanında yetkililer tarafından karşılanan gruptakiler bölgede tanıtım gezilerine katılarak, kentin turistik yerlerini yakından görme, doğal güzelliklerini keşfetme imkanı bulacak.

YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, AA muhabirine, Muğla'nın en büyük destinasyonlarının başında İngiltere, Rusya ve Ukrayna geldiğini söyledi.

Yeni destinasyonlarla Muğla'ya gelen turist sayısının artacağını belirten Güvenç, "2022’nin hazırlıkları erken başladı. Bu da sezonu iyi olacağını gösteriyor. Göstergeler, rezervasyonlar onu gösteriyor ki turizmde rekorlar yılı olan 2019'un rakamlarını yakalayacağız. Hatta bazı ülkeler de geçme ihtimalimiz var." dedi.

Slovakya'nın Avrupa’nın ortasında 5,5 milyon nüfusuyla yurt dışına seyahat gezme oranıyla dikkati çektiğini kaydeden Güvenç, Slovakyalıların Muğla'ya ilgisinin her geçen gün arttığını belirtti.

Slovakya'nın en büyük tur operatörlerinden Hydro Tur’un sahibi Mikulas Milko'nun yanında 8 televizyoncu ve 180 acenteyle tanıtım turu düzenlenmek üzere Dalaman'a geldiğini anlatan Güvenç, şunları söyledi:

"Kendisi gelecek sene için Dalaman'a direkt uçak koydu. Genelde Antalya ile çalışmasına rağmen artık Türkiye içindeki pazar çeşitlendirmesi için Dalaman'ı seçti ve direkt uçak koydu. Biz de kendisine destek çıkıyoruz. Bölgenin turizminin çeşitlendirilmesi anlamında önemli ülkelerden birisi. Ayrıca Slovakya'da da kendisiyle birlikte bir dijital marketing tanıtım faaliyetleri yürüteceğiz. Bu konuda çok istekli. Bölgenin güzelliklerini, özellikle de kültürünü tanımak istiyor. Bizim bölgenin yemeklerini ve tabii güzelliklerini de gündem maddesi yapacaklardır."

Slovak turizmci Milko ise salgın tedbirlerinin Türkiye'de çok iyi uygulandığını söyledi.

Türkiye’nin kalitesinden herhangi bir şüpheleri olmadığına işaret eden Milko, "Tüm otelciler ve sektörün diğer oyuncuları herkes işini gayet iyi biliyor. Pandemi tedbirlerinden ödün vermediler. Gelecek sezonunda müşterilerimizi memnun edeceğimizi düşünüyorum. Slovakya'da en iyi bilinen destinasyon Türkiye. Türkiye’nin içinde de genelde Antalya'ya ve ilçelerine tatile gelirler. Ama bizim için Türkiye'nin Ege kıyıları da çok önemli. Bu nedenle bizim İzmir'e uçaklarımız var. Gelecek yıldan itibaren de Dalaman'a tam charter operasyonu başlatmış olacağız. Bu çerçevede seyahat acentesi temsilcileri ve gazetecilerden oluşan bir kafile ile buradayız." diye konuştu.

Amaçlarının bu bölgeyi tanıtmak ve Muğla'da büyümek olduğunu vurgulayan Milko, kentteki yerli partnerleri ile bunu başaracaklarına inandıklarını ifade etti.

Dünya genelinde yaşanan salgının tüm planları altüst ettiğini, oyunun kurallarını değiştirdiğini anlatan Milko, salgın döneminde yolcu sayıları ve seyahat sayılarında yaşanan düşüşün 2022 yılında toparlanacağını ve iyi bir sezon geçireceklerini dile getirdi.

- Slovakya'dan daha fazla turist bekleniyor

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur ise bölgenin son dönemde İngiliz turistlerin yanı sıra Rus ve Ukraynalı turistlerden de ilgi gördüğünü söyledi.

Geçen sene salgın nedeniyle seyahat sektörünün olumsuz yönde etkilendiğini ancak bu yıl aşı oranlarının artması ve Güvenli Turizm Sertifika Programı ile özellikle haziran sonrası hareketlilik yaşandığını anlatan Yağmur, yurt içinde ve yurt dışından ciddi talep gördüklerini ifade etti.

Tur operatörleri ile görüşmelerimizde 2022 için olumlu sinyaller aldıklarını ve iyi bir turizm sezonu geçireceklerini belirten Yağmur, "Bu nedenle yeni destinasyonlar bizim için çok önemli. Özellikle Dalaman ve çevresini, Muğla'nın güzelliklerini yeni keşfedecek turistler bizim için daha da önemli. Yurt dışına seyahat gezme oranıyla dikkati çeken Slovakların önümüzdeki sezon Muğla'yı keşfetmeleri bizim için önemli. Gelecek turist sayısının sonraki yıllarda da artacağına inanıyorum. İyi bir sezon geçirmek için her türlü tedbiri alıyoruz. Misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

Gelecek yıl için de hazırlıklara başladıklarını dile getiren Yağmur, amaçlarının iyi bir sezon geçirmek olduğunu ifade etti.

Slovakya’dan aralarında seyahat acentesi ve gazetecilerin de bulunduğu 188 kişilik kafile Muğla'da 3 gün sürecek gezinin ardından Antalya'ya geçecek.

