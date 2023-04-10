Muğla’da Türk Polis Teşkilatı 178’inci yaşını kutladı

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’de Türk Polis Teşkilatının 178. yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Muğla’daki şehitlikte şehitler için dua edildi.

Törene; İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ile emniyet ve jandarma mensupları katıldı.

