Muğla'da turşusu yapılan Datça çağla bademi yurt dışına ihraç ediliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesince kurulan Güç Birliği Kooperatifi ile bölgedeki tarımsal kalkınma kooperatifleri bir çatı altında buluştu.

Muğla Tarım Güç Birliği Kooperatifi Başkanı Fatih Öztürk, yaptığı açıklamada, Muğla’nın tamamını kapsayacak kurumsal yapı sayesinde üretici kazanırken tüketicinin de kaliteli ürüne daha uygun fiyata ulaşmaya başladığını söyledi.

Datça'nın özel bademinden üretilen turşusunu yurt içi ve yurt dışına satışını gerçekleştirdiklerini belirten Öztürk, belediye ile uyumlu şekilde çalışıp üretmeye devam edeceklerini kaydetti.

Datça Sındı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul ise badem turşusunu yurt dışına bu yıl 2 ton olarak ihraç ettiklerini ifade ederek, "İsviçre, Katar, İngiltere, Almanya ve Fransa’ya gönderiyoruz. Teslim süresi başlamış durumda. İleriki yıllarda bu miktarı 15-20 tona çıkarmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

