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Muğla'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

21.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde üç aracın karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Recep Yöntem'in kullandığı 48 S 2780 plakalı personel minibüsü ile Cebrail Bahçi idaresindeki 48 SA 050 plakalı otomobil ve Müslüm Arslan Tosun yönetimindeki 48 F 9865 plakalı kamyonet, Foça Mahallesi Cahit Beğenç Bulvarı Cevdet Oskay Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler Yöntem (57) ve Bahçi (20) ile araçlarda bulunan Damla Aytaç (33), Serap Eryoruk (40), Fatma Gül Çakıroğlu (45), Sinan Kaya (27), Koray Tanış (41), Mehmet Kaan Kanat (19), Havva Kalkanlı (32), Seher Türkan Demirtaş (31) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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