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Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

25.03.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.K. (40) idaresindeki 48 ACV 523 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi'nde yaklaşık 25 metrelik uçuruma devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan M.S. (21), T.K. (21) ve M.K. (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü ile M.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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