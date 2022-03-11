Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.Ö'nün ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, ilçe girişinde aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi ve tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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