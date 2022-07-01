Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Akyaka Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 25 bin 520 lira ele geçirildi.

Operasyonda, A.C, Y.Ş, Y.E.İ. ve G.Ü. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

