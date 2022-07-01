YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

01.07.2022 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Akyaka Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edilen 25 bin 520 lira ele geçirildi.

Operasyonda, A.C, Y.Ş, Y.E.İ. ve G.Ü. gözaltına alındı.

Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandıMarmaris açıklarında lastik botta 9 düzensiz göçmen yakalandı
Osmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldüOsmaniye'de kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü
GÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldüGÜNCELLEME - Adana'da eşler arasındaki kavgayı ayırmak isterken bıçaklanan kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Muğla jandarma operasyon

Muğla Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:57
Sabah
05:43
Öğle
13:15
İkindi
17:07
Akşam
20:38
Yatsı
22:16
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Bereket olmasını istedi! Timsahla evlendi

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Ünlü futbolcunun kızı bikiniyle alışverişe çıktı

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Televizyonda tamamen çıplak kalmıştı! İtiraf etti: Hala bakirim

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.