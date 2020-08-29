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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 29.08.2020 16:39 | Son Güncelleme

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Muğla'nın Ula ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 1 kilo 70 gram esrar, 110 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabörtlen Mahallesi'nde A.D. isimli şüphelinin uyuşturucu ekimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında ev ve eklentilerinde 1 kilo 70 gram esrar, 110 gram kenevir tohumu ve uyuşturucu imal etmek için kullanılan malzemeler ele geçirdi

Şüpheli A.D. gözaltına alındı.

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