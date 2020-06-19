Muğla'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 kök kenevir bitkisi, 235 kök yeni dikilmiş fide halinde kenevir, bin 407 gram esrar, 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 3 gram toz esrar, 3 gram metamfetamin, hassas terazi, iki pompalı tüfek ve bunlara ait 50 fişek ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında A.D. ve B.D. gözaltına alındı, 10 kişi hakkında da işlem yapıldı.

