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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden biri tutuklandı

AA AA
09.10.2024 08:34
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 şüpheliden biri tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlatılan çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar döviz ile 38 bin 200 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

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Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı Muğla Bodrum uyuşturucu narkotik

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