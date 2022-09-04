YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

04.09.2022 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ve Ortaca ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Dalaman Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen T.Y. ve T.Y. kardeşler ile Ö.K'yi takibe aldı.

İlçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenleyen ekipler Ö.K ile T.Y’nin içinde bulunduğu otomobili Ortaca'da durdurdu. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Bununla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Y. ve T.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, otomobil sahibi Ö.K. tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandıMuğla'da alev alan otobüs, yolcular tahliye edildikten sonra yandı
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdüGaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
Türkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyorTürkiye'nin ilk uçan arabası Cezeri TEKNOFEST KARADENİZ'de ilgi görüyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla Dalaman Ortaca metamfetamin

Muğla Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
13:11
İkindi
16:48
Akşam
19:39
Yatsı
20:57
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Türkiye’de öğretmendi! Amerika’da tır şoförü oldu

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Şişme bebekle evlenmişti! Yeni sevgilisini tanıttı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.