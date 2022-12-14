YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

14.12.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu, hassas terazi ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 48 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla’da okullarda bisiklet eğitimleri veriliyorMuğla’da okullarda bisiklet eğitimleri veriliyor
Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüBalıkesir'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Beylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulunduBeylikdüzü’nde çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bir bebek bulundu
Anahtar Kelimeler:
Muğla uyuşturucu operasyon

Muğla Namaz Vakitleri 14 Aralık Çarşamba

İmsak
06:39
Sabah
08:05
Öğle
13:06
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:18
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Herkes sizin kadar kendini yormuyor! Günlük burçlar

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.