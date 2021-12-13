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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

13.12.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'dan ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, takibe aldıkları otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1 kilo 510 gram metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 660 lira, 50 bin lira tutarında dekont, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Y.G. (30) ile eşi A.G. (34) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Y.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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