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Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

31.03.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.A'nın ürettiği uyuşturucuyu satacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu, esrar öğütme aparatı, esrar sarma kağıdı, hassas terazi, ışıklandırma sistemi ve elektronik uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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