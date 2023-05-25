Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 1 kilogram uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 39 bin lira, 650 avro ve 50 dolar ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyonda 2 şüpheli hakkında da "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan adli işlem yapıldı.

