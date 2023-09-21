YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Muğla'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

21.09.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 kişi gözaltına alındı.

Muğla'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu, av tüfeği, 58 fişek, ruhsatsız tabanca, 162 elektronik sigara, 380 kilogram açık tütün, 54 bin doldurulmuş makaron, 3 kilo gümrük kaçağı tütün, 46 elektronik sigara likiti, 74 paket puro, 965 paket sigara sarma kağıdı, 17 kilo nargile tütünü, 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ümraniye’de otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtıÜmraniye’de otomobil takla attı, sürücü olay yerinden kaçtı
Alev alev yanan araçta meydana gelen patlama anındaki panik kameradaAlev alev yanan araçta meydana gelen patlama anındaki panik kamerada
Bilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşatma" töreni düzenlendiBilecik'te Ahilik Haftası'nda "şed kuşatma" töreni düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Muğla uyuşturucu kaçakçılık operasyon

Muğla Namaz Vakitleri 21 Eylül Perşembe

İmsak
05:26
Sabah
06:46
Öğle
13:05
İkindi
16:32
Akşam
19:14
Yatsı
20:29

Muğla Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Perşembe

Ovacik eczanesi
Fethiye
Likya eczanesi
Seydikemer
Kestepli eczanesi
Fethiye
Çümen eczanesi
Fethiye
Beyobasi eczanesi
Koycegiz
Deniz ecz. eczanesi
Marmaris
Sahil eczanesi
Fethiye
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Her bir metrekareden başka çocuk çıktı! Polisler görünce şoke oldu

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Sevgilisinin kocası evi bastı! Böyle kaçmaya çalıştı

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Yeni doğan bebeği görmek için birbirleriyle yarıştılar! 26 parmakla doğdu

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.