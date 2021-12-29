Muğla'da yabancı uyruklu kadın evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık uyruklu Rena Sherizad Khan'ın (75) yalnız yaşadığı Yalıkavak Koyunbaba mevkisindeki evinde, ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden yangın çıktı.

Eve gelen kızının fark etmesiyle adrese 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Khan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Khan'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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