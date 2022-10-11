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Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

11.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

Fethiye'de yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen Hollandalı turist yaralandı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan Eduard Anthonie Ries De Bruin (56), kısa süre sonra kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler tarafından sedyeye alınan De Bruin, yaklaşık 250 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen De Bruin, ilçedeki özel bir hastanede tedaviye alındı.

Muğla'da yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen turist yaralandı

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Muğla Babadağ Fethiye yamaç paraşütü UMKE Ölüdeniz

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