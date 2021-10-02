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Muğla'da yangın mağduru kadına babasına benzettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi

02.10.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da yangın mağduru kadına babasına benzettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında evleri yanan ve bir süre önce TOKİ tarafından yapılan yeni konutlarına taşınan Günay Şahin'e, babasına benzettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı hediye edildi.

İlçede 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören İlyas ve Günay Şahin çifti, 12 Ağustos'ta eski evlerinin yerine TOKİ tarafından 15 günde inşa edilen yeni evlerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Yeni eşyalarla döşeli evde mutlu bir yaşam süren Günay Şahin'in, evi teslim aldığı gün gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı vefat eden babası Mehmet Ali Özdemir'e benzettiğini söylemesi üzerine Marmaris Kaymakamlığı harekete geçti.

Kaymakamlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özdemir'in fotoğraflarını ayrı ayrı çerçeveleterek kadına hediye etti.

Hediye karşısında duygulu anlar yaşayan Günay Şahin, her iki fotoğrafı oturma odasının duvarına astı.

Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Marmaris'i ziyaretinde evinde ağırlamaktan memnuniyet duyacağını belirterek hediye için Kaymakamlık yetkililerine teşekkür etti.

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