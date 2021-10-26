Muğla'da yol kenarına devrilen otomobilde 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilde bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Hüseyin Çukur (62) idaresindeki 48 HU 720 plakalı otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Yayla Ceylan mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi otomobildeki Fatma Çukur'un (58) hayatını kaybettiğini belirledi.

Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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