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Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.06.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da Yunanistan unsurlarınca geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu KB-4303 yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 39 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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