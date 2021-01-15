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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

15.01.2021 23:29 | Son Güncelleme:
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Muğla'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Dündar Çoban idaresindeki 48 LZ 887 plakalı kamyonet, Halil Bey Bulvarı'nda aynı yönde ilerleyen E.B'nin kullandığı 48 GP 651 plakalı otomobile çarptı.

Kontrolden çıkan kamyonet, Ö.Ö. yönetimindeki 448 LJ 588 plakalı otomobile, yol kenarındaki alışveriş mağazasının tabelasına ve park halindeki motosiklete çarparak durdu.

Savrulan tabela, yaya H.Ö'nün yaralanmasına, park halindeki iki otomobilde de hasara neden oldu.

Kazada yaralanan sürücüler Çoban ve Ö.Ö. ile N.K, F.K, H.D. ve H.Ö. çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Çoban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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