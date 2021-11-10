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Muğla'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

10.11.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi'nde bulunan 22 bin 38 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 44 milyon 700 bin lira ile SDK Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verildi.

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