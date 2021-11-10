Muğla'daki bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın, Bodrum ilçesi, Konacık Mahallesi'nde bulunan 22 bin 38 metrekare yüz ölçümlü taşınmaza nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 44 milyon 700 bin lira ile SDK Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından verildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz