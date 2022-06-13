Muğla'daki taşınmazların nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökçebel Mahallesi'ndeki 577 ada 213, 214, 216 ve 219 parsel numaralı toplam 28 bin 277 metrekare yüzölçümlü taşınmazların bir bütün halinde özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 210 milyon 500 bin lira ile Yonpaş Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 8 bin 30 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde ise en yüksek teklif 200 milyon lirayla Mui İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden geldi.​​​​​​​

