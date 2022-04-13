Muğla'daki Yavansu Koyu'nda kaçak yapılar yıkılıyor

Muğla'nın Dalaman ilçesi Yavansu Koyu'nda kaçak yapıların yıkımı yapılıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile Dalaman Belediyesi ekipleri Yavansu Koyu'nda idari yargı süreçleri tamamlanan imara aykırı yapıların yıkım işlemlerine başladı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kaçak olduğu belirlenen dolgu iskelelerin yıkımı gerçekleştirildi.

Koydaki yıkım çalışmalarının yarın tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, ekipler kentteki koylarda tespit edilen 300 kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz