YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla'dan 100'e yakın ülkeye 810 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı

Muğla'dan 100'e yakın ülkeye 810 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı yapıldı

09.01.2024 12:15 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin deniz kültür balıkçılığı üretiminin önemli bir kısmının gerçekleştirildiği Muğla'da geçen yıl 810 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve ilçelerdeki tesislerde üretilen balıklar, üretim alanından alınarak işlenmek üzere tesislere götürülüyor.

Tesislerde temizlenen balıklar, fileto olarak veya dondurularak satışa hazır hale getiriliyor. Balık iç pazarın yanı sıra ihracata da gönderilerek ülke ekonomisine katkı sağlanıyor.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Muhammed Sevinç, AA muhabirine, su ürünleri yetiştiriciliği alanında hem büyümeye hem de kendilerini geliştirmeye hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Muğla'nın çipura, levrek, granyöz, alabalık ve birçok balık çeşidi ile ekonomiye katkı sağladığına işaret eden Sevinç, "2020 yılında 78 bin ton olan ihracatımız 2023 yılında 129 bin tona yükselirken, 2020 yılında su ürünleri ihracatından 410 milyon dolar olan gelir, 2023 yılında ise 810 milyon dolar gibi çok ciddi artışla istenilen noktaya geldi. Sektörde gelir artışı ve üretim yaklaşık iki katına çıktı." diye konuştu.

Kentte yapılan üretimin başta Japonya, ABD, Rusya ve AB ülkelerinin de aralarında bulunduğu 100'e yakın ülkeye ihraç edildiğini vurgulayan Sevinç, deniz üzerinde yetiştiriciliği yapılan çipura, levrek off-shore üretimlerinin yanı sıra alabalık yetiştiriciliği ve ihracatında da önemli bir noktada olduklarını kaydetti.

Kentte birçok firma ile ihracatta önemli bir atılım yapıldığını anlatan Sevinç, şöyle konuştu:

"Yine aynı şekilde toprak havuzlarda yetiştiriciliğini yaptığımız çipura, levrek, granyöz üretimimiz de önemli bir sevide. Toprak havuzlardaki üretimde elde edilen balıkla hem lezzeti hem de verimiyle işletmecilerimizin ciddi gelir elde ettiğini gözlemliyoruz. Bu üretimlerimize de hızlı bir şekilde ara vermeden devam ediyoruz. Toprak havuzların yanı sıra bu alanlarda onlara entegre işletme, yavru üretim, adaptasyon tesisleri ve bunlarla birlikte birçok sektöre hizmet verecek işletme ve tesislerimizle hızlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz."

Sevinç, milli ekonomiye çok ciddi katkı sağlayacak bir şekilde faaliyetlerine devam ettiklerini belirterek "Hedeflerimiz buralarla sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki yıllarda su ürünleri üretimini daha fazla çeşitlendirerek, katma değeri yüksek ürün haline getirip sektörün daha fazla büyümesine katkı sağlayacağız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ordu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandıOrdu’da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
Van’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandıVan’da göğüs ağrısı olan yaşlı hasta için helikopter havalandı
25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cinayet şüphelisi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Su Ürünleri Muğla İhracat

Muğla Namaz Vakitleri 9 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:14
Öğle
13:18
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:33

Muğla Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Salı

Kibele eczanesi
Bodrum
Ören yali eczanesi
Milas
Umut eczanesi
Datca
Çalis eczanesi
Fethiye
Can özsoy eczanesi
Koycegiz
Pinar eczanesi
Marmaris
Beldibi eczanesi
Marmaris
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia Woodburn 2 indirime girdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

Kahve tutkunlarının favorisi! Hızlı demleme, otomatik kapanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.