Muğla’nın faal tek başpehlivanı Ali Yanatma Kırkpınar'da adını duyurmak istiyor:

OSMAN AKÇA - Başpehlivanlığa yükseldiği 2016'daki 655'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sonrası sakatlanan Muğla'nın aktif tek başpehlivanı Ali Yanatma, geçirdiği ameliyatların ardından 5 yıl sonra er meydanlarına dönmeyi heyecanla bekliyor.

Fethiye Belediyespor Kulübü sporcusu olan 31 yaşındaki Ali, başpehlivan olduktan bir yıl sonra omzundan ve sol dizinden sakatlandı.

Sakatlıklarına rağmen er meydanlarında mücadele etmeye devam eden Ali, 2018’de Denizli'nin Çameli ilçesinde 5'incisi yapılan Hasan Şahin Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ve 2019’da Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde 27’ncisi düzenlenen yağlı güreşlerde başpehlivan oldu.

Başpehlivan, sürekli nükseden sakatlıkları nedeniyle İzmir ve Kocaeli’nde geçirdiği başarısız ameliyatlar sonrası er meydanlarından uzak kaldı.

Tedavisi için ülke genelinde doktor arayışına giren Ali Yanatma, şifayı Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu üyesi hemşerisi Prof. Dr. Nevrez Hürriyet Aydoğan sayesinde memleketi Muğla’da buldu.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dört saatlik başarılı bir operasyon geçiren Ali, er meydanlarına döneceği günü adeta iple çekiyor.

Ali Yanatma, AA muhabirine, güreşe 14 yaşında başladığını ve Fethiye Belediyespor Kulübü sporcusu olarak devam ettiğini söyledi.

2016’da, Edirne Kırkpınar Sarayiçi’nde şampiyon olarak başpehlivanlığa yükseldiğini hatırlatan Ali, Muğla’nın ve Fethiye’nin tek aktif güreşen başpehlivanı olduğunu dile getirdi.

Muğlalı yağlı güreşçi, başa çıktıktan sonra sakatlıklarla karşılaştığını ve geçirdiği ameliyatlar sonrası eski performansından uzak kaldığını anlattı. Doktor arayışına girdiğini belirten başpehlivan Ali, şunları kaydetti:

"Bu sırada Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş ile karşılaştık. Konuyu aynı zamanda platform üyesi olan Prof. Dr. Nevrez Hürriyet Aydoğan hocamıza iletti. Yapılan muayenem sonrası burada ameliyatın yapılabileceği ve spor hayatıma geri dönebileceğim söylendi. Dört saatlik başarılı bir operasyon geçirdim. Allah izin verirse iki ay sonra gerçekleşecek yan bağ ameliyatım ardından çok çalışarak, tekrar eski formumu yakalayıp, Muğla’yı ve Fethiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim."

- "Kırkpınar’da ses getirmek istiyorum"

Ali, sakatlıklardan dolayı sağlığına kavuşabilmek için çeşitli hastanelerde, 100 bin liraya yakın para harcadığını ifade ederek memleketi Muğla’da, hemşehrileri sayesinde tekrar sağlığına kavuşacağını ve er meydanlarına döneceğini aktardı.

Sakatlıklarına rağmen er meydanlarında yarışmaya devam ettiğini anlatan güreşçi, "Bu süreçte başpehlivanlıklar ve dereceler elde ettim. Ancak başarısız ameliyatlar nedeniyle bir türlü istediğim performansı yakalayamadım. Buradaki tedavimin ardından çok çalışarak, başpehlivanlığa yükseldiğim Kırkpınar'da ses getirmek, Muğla'yı en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevrez Hürriyet Aydoğan da profesyonel güreşçi başpehlivan Ali Yanatma’nın, ağır bir spor yapması nedeniyle daha önce iki kez müdahale geçirdiği dizine, sporunu devam ettirmesi adına müdahalede bulunduklarını vurguladı.

Kendisini daha önce olduğu ölçüde güreşe devam edebilmesine yönelik müdahaleler ve rehabilitasyon çalışmaları ile tekrar çayırlara kazandırmaya yönelik bir tedavi programı uyguladıklarını anlatan Aydoğan, "Ali Yanatma çok iddialı bir başpehlivanımız. Son yıllarda Muğla bölgesinden yetişen güçlü, deneyimli ve tecrübeli bir başpehlivan. Ancak yapmış olduğu spor münasebetiyle geçirdiği diz sakatlığı ile bize geldi. Daha önce yapılan iki operasyondaki tedavi sonucu performansını daha da geliştirebilmek için eksik olan kısmı da biz ekibimizle birlikte tedavi olarak yaptık. Bundan sonraki süreçte de aynı kalitede performansını sürdürebilmesi açısından tedavimiz devam edecek." diye konuştu.

Beşkaza Kültür ve Dayanışma Platformu Başkanı Devrim Karakuş ise 2,5 yıl önce kurulan platformun hem kültür hem de dayanışmayı içeren faaliyetleri olduğunu dile getirdi.

Yörük ve Türk kültürüne önem verdiklerini anlatan Karakuş, yağlı güreşin de bu kültürün ayrılmaz bir parçası olduğu ifade ederek, "Bilindiği gibi başpehlivan unvanı sadece Kırkpınar’da alınabiliyor. 80’li yıllarda Milaslı Mehmet Güçlü başpehlivanımız vardı. Tam 30 yıl sonra bizler bir daha bir başpehlivana sahip olduk. Fakat talihsiz bir takım operasyonlar geçirmesi sebebiyle kendisini istediğimiz noktada görememiştik. Platform olarak kültürümüzün yaşaması için mücadele ederken, er meydanlarında bizi temsil eden bir başpehlivana duyarsız kalmamız söz konusu olamazdı. Ali Yanatma bir devrin daha başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

