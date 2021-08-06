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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor

06.08.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan orman yangınına müdahale sürüyor

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda üç gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yangının etkili olduğu iki ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangının yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Menteşe ilçesindeki Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahallelerinin çevresindeki ağaçlar kesildi.

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Geniş alanda etkili olan alevlerin büyüdüğü yangın devam ediyor.

Yangın özellikle Menteşe ilçesi Bayır, Yumaklı, İkizce mahalleleri Göktepe mevkisinde etkisini sürdürüyor.

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